قال الفنان أحمد العوضي، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية أخرى في سويسرا، لافتًا إلى أن الأطباء أخبروها بأن المضاعفات التي حدثت جراء العملية الأولى لم يتداركها أحد بالسرعة المطلوبة.

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن المضاعفات والخطأ الطبي وارد لكن الأهم منهما سرعة التدخل في التعامل مع الحالة، مستنكرًا ضحك الطبيب المصري المعالج أثناء حديثه معه عن حالة الفنانة.

وأشار إلى أنه وياسمين معتادون على الشائعات الخاصة بانفصالهما ووجود مشكلات بينهما، موضحًا أنه تأخر في الذهاب إلى سويسرا؛ بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأوضح أن سويسرا تشترط الحصول على جرعتي اللقاح قبل الدخول إليها وهو ما دفعه للانتظار حتى يوم 25 أغسطس قبل السفر إلى زوجته، مؤكدًا أن «عبدالعزيز» تعافت تمامًا ومن المقرر أن يعودوا إلى مصر قريبًا.

وبعث برسالة إلى زوجته: «وحش الكون راجع بإذن الله، وبإذن الله تكون أحسن من الأول وتعود إلى عملها قريبًا»، متوجهًا بالشكر إلى كل الصحفيين والفنانين على وقوفهم إلى جوار ياسمين في تلك المحنة الشديدة.