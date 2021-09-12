وفاة مرشد سياحي بمدينة شرم الشيخ متأثرا بفيروس كورونا

توفى اليوم الأحد تامر أحمد العسال، مرشد سياحي بمدينة شرم الشيخ، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقل الفقيد منذ ثلاثة أيام إلى مركز العزل بمستشفى شرم الشيخ الدولي، عقب التأكد من إصابته بالفيروس.



ونعى أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، الفقيد وقدم التعازي والمواساة إلى جميع المرشدين السياحيين بجنوب سيناء بصفة عامة، وأسرة المتوفى بصفة خاصة، وقال إن الفقيد كان يعمل مرشدًا سياحيًا ويجيد اللغة الروسية، ويعد أحد أهم أعمدة الإرشاد السياحي الروسي بمحافظة جنوب سيناء.



وأشار إلى أنه لم يشعر بالتعب سوى أيام قليلة وطالب من الجميع على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به على "فيس بوك"، بأن يدعوا له كثيرًا، واليوم هو قابل وجه كريم وتوفى إلى رحمة الله تعالى.



وأكد أن معظم العاملين في القطاع السياحي بشرم الشيخ، حرصوا على إقامة صلاة الجنازة على الفقيد قبل وداعه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة المنصورة، حيث سيدفن الراحل في محل إقامته بمحافظة الدقهلية.