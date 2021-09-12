انهار عادل سالم، الممرض صاحب واقعة الإهانة من الطبيب، باكيًا على الهواء وذلك خلال حديثه عن أثر الواقعة عليه، معربًا عن أمنياته في عدم الحديث عن الواقعة وما حدث معه مرة أخرى أو بث الفيديو على الوسائل المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أنه فوجئ بما حدث من الدكتور وتمنى الخروج من الموقف بأسرع طريقة، مؤكدًا أنه لم يعلم بتصوير الواقعة.

وأشار إلى أنه لن يقبل الأمر على نفسه إذا كان يعلم بتصوير الواقعة التي حدثت منذ 6 أشهر، موضحًا أنه علم بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتصال أحد الأشخاص به لسؤاله عنها.

وذكر أنه أدلى بأقواله في التحقيق الذي يأخذ مجراه في الحادث، قائلًا إنه لا يرغب في الحديث عما حدث معه «رأفة به وبأولاده»، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه اتصل بالطبيب ليخبره بأهمية إيجاد حل للمشكلة لكنه أخبره ببساطة الموضوع، متابعًا: «عندما انتشر الفيديو انهارت بشكل كامل، أنا مش قادر أخرج من البيت وعايز أمشي وبفكر في حاجات تانية»، لتوقفه الإعلامية بقولها: «ارفع راسك أنت شخص محترم، أرجوك بلاش أفكار سوداء أنت لم تخطئ ولا أولادك يتكسفوا، وكل الناس تحبك وتحترمك».