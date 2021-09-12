قال الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن التحقيقات وصلت إلى عدم صحة ادعاءات الطالبة حبيبة حسام «طالبة الفستان»، مشيرًا إلى أنها استبعدت الجرائم عن موظفي الجامعة التي اتهموا بموجبها بالتنمر والتمييز الديني والتحرش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تلقت مذكرة من النيابة العامة بغرب طنطا أفادت بأن شكوى الطالبة حبيبة مرسلة ولا يوجد بها دليل مادي ملموس على صحة ادعاءاتها أن المراقبات تنمروا بها.

وأكد أن النيابة العامة والقضاء المصري أفسح للطالبة كل المجال لإثبات شكواها لكنها لم تفعل وفقًا لما ورد نصا بالمذكرة، قائلًا إن صديقة حبيبة التي لجأت لها الطالبة كشاهد عيان على التنمر والتميز نفت في التحقيقات الواقعة.

وجدد متحدث جامعة طنطا التأكيد على أن الحقيقة التي ارتكزت عليها النيابة العامة أن الواقعة ادعاء، مجيبًا عن ادعاء الطالبة أن المراقبتين حاولوا الاتصال بها للتنازل عن الشكوى: «تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أثبتت أن الصوت ليس مطابقًا».

وعن سبب لجوء الفتاة للترويج لتلك القصة، عقب: «هل دخلنا في نوايا الناس؟ يبقى الشاهد العيان الذي لا يمكن لأحد أن يشك في نزاهته النيابة العامة، استمعت لكل أطراف الموضوع وثبت بالدليل أن الواقعة مختلقة، لا نملك كأفراد مجتمع إلا أن نجل قرارات النيابة العامة، ولماذا فعلت ذلك فالأمر لا يهمني لكن يهمني أن الرواية مختلقة».