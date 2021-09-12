التعليم: بروتوكول مع جامعة المنصورة لتدريب الطلاب على مهنة فني صيانة أجهزة طبية

وقعت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة؛ لتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج على مهنة (فني صيانة الأجهزة الطبية)، وذلك في إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التي تطرأ على سوق العمل.



يهدف البروتوكول إلى تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات الواجب توافرها وإجادتها، بما يساهم فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العلمي بورش ومعامل الجامعة في مجالات التخصص.



وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، ممثلًا عن الوزارة، والدكتور حسام الدين صلاح المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، نائبًا عن رئيس جامعة المنصورة.



أكد مجاهد أن تطوير التعليم الفنى هو أولى خطوات النمو الاقتصادى، لذا تعتبره الدولة المصرية من أولويات خطط التطوير؛ مشيرا إلى أن إنتاج فني ماهر هو الركيزة الأساسية للمنافسة فى الأسواق العالمية.



وأشار نائب الوزير إلى أن الهدف اﻷساسى من تحديث منظومة التعليم الفنى هو خدمة سوق العمل وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى يتحقق من خلال الإعداد الجيد للفنى المهنى، وتشجيع المنتج المحلى، وتحقيق الاستثمار الأجنبى، اتساقًا مع استراتيجية الدولة للتطوير والتنمية فى جميع المجالات.



ومن جانبه، رحب الدكتور حسام الدين صلاح بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم والتى تعد شريكا استراتيجيا هاما، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تمتلك الخبرة في تنفيذ مستويات الجدارات المهنية، ولديها ريادة في مجال التدريب، والقيام بتدريب طلاب التعليم والتدريب المزدوج على مهنة (فني صيانة الأجهزة الطبية) داخل معامل الجامعة، بما يتماشي مع احتياجات سوق العمل وربطها بمناهج ومقررات التعليم والتدريب المزدوج.