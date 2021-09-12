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زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 9ر40 مليون إصابة إلى جانب 659 ألفا و246 وفاة ، حتى الساعة 0218 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة الوطنية في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 47ر4 مليون إصابة، بزيادة 4ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت فلوريدا زيادة بنسبة 3% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 45ر3 مليون شخص.

وشهدت فلوريدا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 2448 شخصا حتفهم.