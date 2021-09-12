تجريد هوريسا من لقب ماراثون فيينا بسبب الحذاء

ذكر منظمو ماراثون فيينا أنه تم تجريد العداء الإثيوبي ديرارا هوريسا من اللقب الذي فاز به اليوم الأحد لارتدائه حذاء كان نعله أكثر سمكا من الذي تسمح به القواعد.

وذكر الحساب الرسمي للماراثون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"كان لابد من تجريد الفائز الأول بماراثون مدينة فيينا لارتدائه حذاء لا يتوافق مع القواعد".

وأضاف ذات المصدر :"أنهى الإثيوبي ديرارا هوريسا السباق في زمن بلغ ساعتين وتسع دقائق و22 ثانية. ويجيب ألا يزيد سمك حذاء الركض على 4 سنتيميترات. وكان هوريسا يركض بحذاء يبلغ سمكه 5 سنتيميترات".

وبعد ذلك تم الإعلان عن أن الكيني ليونارد لانجات، الذي أنهى السباق في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوان خلف هوريسا، هو الفائز بالسباق.