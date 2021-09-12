ألمانيا: إيواء 57 لاجئا أفغانيا بشكل مؤقت بعد رفض لندن قدومهم إلى بريطانيا

آوت السلطات الألمانية في مدينة جيسن غربي البلاد بشكل مؤقت عشرات من اللاجئين الأفغان كان من المفترض أن يتوجهوا إلى انجلترا.



وأوضحت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن السلطات البريطانية رفضت السماح لهؤلاء اللاجئين القادمين من طشقند إلى فرانكفورت بمواصلة رحلتهم إلى بريطانيا لأن بعضا منهم لم يستوف شروط الدخول إلى البلاد.



ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة البريطانية في ألمانيا اليوم، لكن الصحيفة قالت إن السفارة أعلنت في وقت سابق اعتزامها " تنظيم السفر لكل من له الحق في دخول أراضي المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن".



من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن (حيث تقع مدينة جيسن) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إنه تم إيداع 18 طفلا و19 امرأة و20 رجلا من أفغانستان في مؤسسة إيواء أولي في جيسن بشكل مؤقت.



وأوضحت المتحدثة أنه من غير المعروف بعد المدة التي سيبقى فيها هؤلاء في المؤسسة " فقد آويناهم لأسباب إنسانية".



وقالت المتحدثة إنها لا يمكنها بالتفصيل عن السبب وراء عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من مواصلة رحلتهم إلى أفغانستان.