إجلاء 45 مواطنا ألمانيا عبر مطار كابول الدولي

غادر 45 مواطنا ألمانيا مطار كابول الدولي الليلة الماضية برفقة ذويهم.



وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد، أن أول رحلة طيران مستأجرة أقلت 15 مواطنا ألمانيًا يوم الخميس الماضي، فيما تتفاوض برلين حاليا مع مسئولي حركة طالبان من أجل تسهيل المزيد من الرحلات الجوية لنقل مواطنيها.



جدير بالذكر أنه تم نقل مئات المواطنين الأمريكيين والألمان والأفغان وغيرهم من مطار كابول خلال الأيام الأربعة الماضية.



كما يستقبل المطار رحلات دولية تنقل مساعدات إنسانية، واستؤنفت الرحلات الداخلية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.