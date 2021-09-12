كاف يختار تصدي الشناوي أمام الرجاء ضمن الأفضل في الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن أفضل التصديات لحراس المرمى خلال بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي شارك فيها بيراميدز حتى الدور النصف النهائي.

وخرج بيراميدز من نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية امام الرجاء المغربي بعد الهزيمة بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء بعد التعادل السلبي في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

واختار الكاف تصدي أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ضمن الأفضل في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر، فيديو لأفضل التصديات في المسابقة الموسم الماضي، من بينهم كرة لأحمد الشناوي، أمام الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

وفي سياق مختلف، أعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.