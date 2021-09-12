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وزير خارجية قطر يلتقي رئيس وزراء طالبان في كابول

وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن أل ثاني
وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن أل ثاني
(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 7:46 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 7:46 م

ذكر متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية أن وزيرا قطريا وصل إلى كابول للاجتماع بالقائم بأعمال رئيس الوزراء لطالبان الملا محمد حسن أخوند وبعض أعضاء مجلس وزرائه بالقصر الرئاسي بأفغانستان.

واستقبل القائم بأعمال وزير الخارجية لطالبان نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أل ثاني بمطار كابول.

وفي بيان نشر على تويتر، قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم إن قادة طالبان عبروا خلال الاجتماع عن شكرهم لقطر لمساعدتها، وشددوا على أنه يتعين على كل الأطراف أن تظل ملتزمة باتفاق الدوحة.

وسهل الاتفاق، الذي وقعت عليه طالبان والولايات المتحدة العام الماضي، انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

كما التقى مسؤول قطر، التي استضافت الذراع السياسية لطالبان لسنوات، رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله والرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي.

وقال عبدالله على تويتر: "تبادلنا وجهات النظر عن الوضع الحالي والتطورات في أفغانستان وصياغة نظام شامل".

والزيارة هي الأولى من جانب مسؤول أجنبي رفيع المستوى منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان.

ولم تعترف بحكومة طالبان بعد أي دولة بشكل رسمي.

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