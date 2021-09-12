نيوزيلندا تتفق مع الدانمارك على شراء 500 ألف جرعة من لقاح فايزر

أبرمت نيوزيلندا اتفاقا مع الدانمارك لشراء 500 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن - حسبما نقل تليفزيون نيوزيلندا اليوم الأحد، إن "هذا سيعزز من توزيعنا (للقاحات) فيما تبقى من شهر سبتمبر"، وتقدمت بالشكر لرئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن لإتاحة الجرعات للشراء.

ويأتي ذلك عقب إتمام نيوزيلندا صفقة مع إسبانيا الخميس الماضي لشراء نحو 250 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على اللقاحات المضادة (لكوفيد-19).

وتكافح نيوزيلندا، التي كانت قد نجحت إلى حد كبير في السيطرة على الفيروس حتى الشهر الماضي، من أجل القضاء على بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند على الرغم من قيود الإغلاق المفروض منذ أسابيع.