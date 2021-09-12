جائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تذهب لدراما إجهاض فرنسية

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فاز فيلم "الإجهاض" للمخرجة الفرنسية أودري ديوان بجائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفقا لما أعلنته هيئة التحكيم بالمهرجان مساء اليوم السبت.