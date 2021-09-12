 جائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تذهب لدراما إجهاض فرنسية - بوابة الشروق
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جائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تذهب لدراما إجهاض فرنسية

د ب أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 4:05 ص

فاز فيلم "الإجهاض" للمخرجة الفرنسية أودري ديوان بجائزة الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفقا لما أعلنته هيئة التحكيم بالمهرجان مساء اليوم السبت.

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