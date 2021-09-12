تقرير: الكويت تسعى إلى تعويض 100% من إنتاجها النفطي

قالت مصادر نفطية كويتية مسؤولة إن شركة نفط الكويت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة خلال 2021 لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام.

ونقلت صحيفة "الأنباء"، اليوم الأحد، عن المصادر القول إن الشركة تتطلع إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج كمركز التجميع 31 في منطقة شمال الكويت، وذلك من أجل المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية لمنطقة الشمال، كما تتطلع الشركة إلى الاستمرار بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز التجميع 32 في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وذلك للتعامل مع إنتاج النفط الحمضي من مكمن مناقيش في حقل برقان.

وأشارت إلى أنه لدى الشركة برنامج حفر مكثف لتطوير المكامن النفطية حديثة الاستكشاف.

ولفتت إلى أن "نفط الكويت" مستمرة في تعويض الكميات المنتجة من النفط والغاز عن طريق إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنسبة لا تقل عن 100% لضمان استدامة الإنتاج.