كوريا الجنوبية تسجل 1755 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، 1755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 1725 إصابة محلية و30 إصابة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 272 ألفا و982 إصابة.

كما سجلت الوكالة - وفقا لوكالة الأنباء "يونهاب" - حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2,359 وفاة بنسبة 0.86%.

وفيما يخص عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، تلقى 33.13 مليون شخص أو 64.5% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص أو 39.0% بشكل كامل، حتى أمس السبت.