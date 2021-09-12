اليونان: نحرص على إنهاء طوارئ كورونا للتركيز على الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص الحكومة اليونانية على ترك حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا وراءها والتركيز على الإصلاحات الموعودة في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس، حسب ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، إن "اليونان تتغير"، مؤكدا أن النمو الأقوى من المتوقع أن يوفر للحكومة فسحة لمزيد من الإنفاق لثلاث مجموعات مستهدفة رئيسية وهم الشباب ورجال الأعمال والطبقة الوسطى، وأن الاقتصاد سينمو بشكل أسرع بنسبة تقدر من 3.6% وربما أكثر من 4.2%.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أنه بفضل جهود الحكومة، لم يتم فقدان أي وظائف منذ بداية الوباء فحسب، بل إن عدد العاملين في يونيو من هذا العام كان أعلى من عدد العاملين في يونيو 2019 بنحو 71 ألفاً و730 شخصا.