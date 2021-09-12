ضبط شخص ينتحل صفة شرطي ويطلب تحويلات مالية من المواطنين بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل ينتحل صفة شرطي ويطلب تحويلات مالية من المواطنين.

تلقى قسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغا من 3 أشخاص -جميعهم مقيمين بدائرة القسم- بتعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق اتصال شخص بهم من رقم "مُحدد"، يدعي أنه من رجال الأمن، ويطلب منهم تحويل مبلغ مالى عن طريق أحد التطبيقات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

وبتقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالى، ومصوغات ذهبية، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة دهب وأول شرم الشيخ بجنوب سيناء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.