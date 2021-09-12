اليابان: غواصة تم رصدها بالقرب من جزيرة جنوبية هي على الأرجح صينية

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن غواصة أجنبية تم رصدها قبالة جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب البلاد يوم الجمعة من المرجح أن تكون صينية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأحد أن قوة الدفاع البحري رصدت أيضا سفينة حربية صينية من طراز لويانج كلاس تبحر بالقرب من الغواصة في المياه شرق الجزيرة.

وأضافت الوزارة أن الغواصة دخلت المنطقة المتاخمة مباشرة خارج المياه الإقليمية لليابان.

وقالت إنه نظرا لاكتشاف السفينة الحربية الصينية بالقرب من الغواصة، ومع مراعاة المعلومات الأخرى التي تم جمعها، فقد تم التوصل إلى أن الغواصة هي على الأرجح صينية.