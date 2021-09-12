ميركل تدعو لتلقي لقاح كورونا تزامنا مع تدشين حملة تطعيم

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنات والمواطنين في بلادها الاستفادة من العروض المقدمة لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في مستهل أسبوع حملة التطعيم على مستوى ألمانيا.



وقالت ميركل قبل بدء الحملة المنتظرة غدا الاثنين: "لم يكن الحصول على تطعيم أسهل من قبل، لم يسر الأمر على نحو أسرع من قبل".



وأضافت المستشارة الألمانية، أن عروض تلقي اللقاح ستكون متوافرة مثلا لدى قوات الإطفاء المتطوعة للعمل في هذا الأمر وفي الترام وعلى أطراف ملاعب كرة قدم وفي مساجد.



وتابعت أنه يمكن لأي شخص تلقي اللقاح مجانا دون تحديد موعد مسبق، وقالت: "لذا أرجوكم: إحموا أنفسكم والآخرين! وتلقوا اللقاح!".



يشار إلى أن أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.



وحذرت ميركل، في فيديو تم نشره اليوم الأحد من أن أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تزداد مجددا، لافتة إلى أن أغلب المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفى أو وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا اللقاح.



وأكدت قائلة: "لذا يتعين علينا إقناع مزيد من الأشخاص بتلقي اللقاح" من أجل المرور بفصلي الخريف والشتاء بخير.



وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 90 ألف شخص توفوا إثر الإصابة به، ووصفت هذه الأعداد بأنها "أعداد تمثل معاناة كبيرة وحزن عميق".



وقالت ميركل، إنه قبل عام تقريبا لم يكن هناك أي مخرج من الوباء، وأشارت بقولها: "اليوم يمكننا توفير هذا المخرج: تطعيم بلقاحات آمنة وفعالة"، ووصفت قبول أكثر من 55 مليون شخص في ألمانيا لهذا التطعيم، وتلقي أكثر من 50 مليون شخص بالفعل جرعة كاملة من اللقاح بأنه "نجاح عظيم".