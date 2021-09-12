تجديد حبس ضابط المنتزه المتهم بالتعدي على محامٍ في الإسكندرية 15 يومًا

قررَ قاضي التجديد الجزئي بمحكمة جنح أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس ملازم أول "ع.ال" الضابط بقسم شرطة أول المنتزه، 15 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على المحامي "إسلام.ال"، أثناء تحرير الأخير محضر لشقيقته، ضد سيدة أخرى؛ لاختلافهما على حيازة شقة سكنية.

وشهدت جلسة التجديد، التي عقدت في القاعة رقم 4 بالطابق الثاني، داخل مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية في المنشية، بحضور المتهم، ومحاميه، حضور نقيب محامين الإسكندرية، ووفد من مجلس النقابة، واللجنة المشكلة من مجلس النقابة لمتابعه القضية والتحقيقات التي تجري فيها.

وكانت النيابة العامة قررت، قبل 20 يومًا، حبس الضابط المتهم، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب ورود تحريات مباحث الأمن العام، قبل عرض المحامي المجني عليه على الطب الشرعي، عقب تماثله للشفاء.

وانتقلت النيابة إلى المستشفى، وتم سؤال المحامي - بعد تحسن حالته الصحية - ومحامٍ آخر شاهدّ الواقعة، وأطلعت على التقرير الطبي، ثم انتقلت إلى ديوان القسم، وفحصت على دفاتر الحضور، واستدعت طاقم العمل الليلي "النوبتجيه"؛ وتم سؤالهم حول ملابسات الحادث.

وبدأت النيابة التحقيق، في واقعة الاعتداء التي شهدها قسم شرطة أول المنتزه.

وأسفرت عن إصابة المحامي، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، إذ استمعت داخل سراياها، لشقيقة المحامي المصاب، واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأمرت بالتحفظ عليها.

وسبق وأصدر مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، بيانًا أدان فيه التعدي على محامٍ بواسطة ضابط، أثناء تحريره محضرًا، داخل ديوان قسم شرطة أول المنتزه، حيث تم نقل المحامي إلى المستشفى، لإسعافه، وتم التواصل بين نقيب المحامين، ومدير الأمن، والذي رفع بدوره واقعة الاعتداء إلى وزير الداخلية.

وأوضح نقيب المحامين في الإسكندرية، عبدالحليم علام، أن شقيقة المحامي وجارتها، نشبت بينهما مُشكلة، توجهنَ على إثرها لتحرير محاضر ضد بعضهما، وأثناء تواجدهما في القسم، أصرّ الضابط على إدخال شقيقة المحامي الحجز، دون الأخرى، وهو ما رفضه المحامي، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لتشابك بالأيدي، بعدها أمسك الضابط بأداة وضرب المحامي على رأسه.

وأضاف "علام"، أن الضربة تسببت في إصابة المحامي بنزيف في المخ، ما تسبب في سوء حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من سرطان على المخ، فتم نقله إلى المستشفى، وأجريت له عملية جراحية لإيقاف النزيف، نُقِل بعدها إلى العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة.

وذكر بيان لاحق لنقابة المحامين الفرعية، أن العلاقة بين المحامين والشرطة، قائمة على الاحترام المتبادل، وكل جهة تؤدي عملها بما يكفله لها القانون والدستور، وأن الأحداث الفردية، أو الخروج عن السياق في العمل من أي طرف أمر غير مقبول، ويواجه بالقانون، سواء من جانب النقابة أو الجهات التي يتبعها، وإذا خرج المحامي أيضا عن مقتضيات وظيفته يعاقب قانونًا ونقابيًا أيضا.