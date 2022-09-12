ضبط تشكيل عصابي تخصص في التسول وسرقة متعلقات المواطنين بالمنوفية

تمكنت مباحث المنوفية بمركز شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابي بدائرة قسم شبين الكوم تخصص في التسول وسرقة متعلقات المواطنين بطريقة المغافلة.

وتبين أن التشكيل العصابي يتكون من سيدتين ورجل، وهم "بسمة .م.ع"، 25 سنة، ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا ولها معلومات جنائية بوحدة مباحث مركز قويسنا، و"فوزية .ا.س"، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا، و"محمد.ح.ع" سائق ومقيم طه شبرا مركز قويسنا، وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة حصيلة السرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.