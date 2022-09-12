أغنية أدرينالين لمحمد حماقي تحقق 30 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها

حققت أغنية "أدرينالين" للنجم محمد حماقي 30 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتفل ملحن الأغنية "عزيز الشافعي" بوصول الأغنية لـ30 مليون مشاهدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": أغنية "أدرينالين" حققت 30 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها.

جدير بالذكر أن عزيز الشافعي قدم خلال الفترة الماضية مجموعة مميزة من الألحان، منها أغنية "الحلق" لسعد لمجرد، وأغنية "بعد التان" لساندي، وأغنية "كورباج" للنجمة سميرة سعيد، وأخيرا أغنية "نحنوح" للنجمة دنيا سمير غانم.