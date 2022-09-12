المتحدة للخدمات الإعلامية: إذاعة نشرات متخصصة للرد على الشائعات والأكاذيب

كلف مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصري.



وسيتم بث هذه النشرات على قناة اكسترا نيوز وكافة منصاتها الإلكترونية، فضلا عن ذلك يتم إرسال هذة الخدمة الإخبارية المتخصصة لكل الأحزاب السياسية وكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.



وأكدت الشركة أن الانتصار فى معركة الوعي كان ومازال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يقدم من محتوى درامي على مدار العام بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب ونشر المعلومات الصحيحة لخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام فى بناء وعي حقيقي.





