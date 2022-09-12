 محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لافتتاحها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لافتتاحها

محسن عشري:
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:57 ص
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات داخل المحافظة، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والمهندس سيد شلبي ممثل هيئة قناة السويس.

استمع المحافظ لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي في مشروعات التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول، مشددا على التنسيق بين كل المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، تمهيدا لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات قريبا.


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