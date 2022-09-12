كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أقل من 40 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، وكان هذا يرجع جزئيا إلى إجراء اختبارات أقل بسبب عطلة "شوسيوك".

وسجلت كوريا الجنوبية 36 ألفا و938 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من بينها 202 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و41 ألفا و 825 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الامراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و498 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 553 مريضا، بزيادة 21 مريضا عن حصيلة أمس.