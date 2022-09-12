الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 2023 بالجيزة

تساءل العديد من أولياء الأمور، عن الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وسنشير فى السطور التالية إلى كيفية التسجيل والأوراق المطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2023 بمحافظة الجيزة، حتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل خلال الفترة المتبقية أمامهم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر، أن تبدأ الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022 في جميع المدارس المختلفة، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تأجيلها حتى يتم توحيد يوم دخول الطلاب للمدارس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم والتدريب المزدوج

وتتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، والتي على ولي الأمر تجهيزها قبل الذهاب إلى المدرسة للتسجيل في النقاط التالية الموضحة أمامك:-

- شهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022، بالإضافة إلى 3 صور منها.

- بيان نجاح الإعدادية، بالإضافة إلى 3 صور.

- شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، بالإضافة إلى 3 صور منها.

- عدد 6 صور شخصية للطالب 4 في 6، على أن تكون الخلفية بيضاء ومكتوب عليها اسم الطالب رباعى بالكمبيوتر.

- صورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه.

كيفية التقديم في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 2023 بالجيزة.. الأوراق المطلوبة

- إيصال المصروفات المدرسية من مكتب البريد.

- أصل إيصال فورى بقيمة 100 جنيه، مع صورة منه، وأصل إيصال فورى بقيمة 150 جنيه وصورة منه، وفى حالة إذا لم يقم ولي الأمر بدفع مبلغ الإيصال فى الميعاد المحدد من المدرسة يقوم بكتابة إقرار ملزم بالدفع وتقديمه إلى الإدارة بعد ذلك.

- شهادة طبية من مستشفى حكومي تفيد بخلو الطالب من الأمراض، أو الحصول عليها من التأمين الصحي.

- ملف تقديم للمدرسة.

هذا ويتم تسليم الملف بمعرفة ولى الأمر بحضور الطالب لتوقيعه إقرار بالمدرسة.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ في الفترة من 19 لـ 26 يناير 2023.