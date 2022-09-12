الإمارات: التجارة الخارجية تجاوزت تريليون درهم في النصف الأول من العام

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تجارة بلاده الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة.(الدولار يساوي 76ر3درهم".

وقال الشيخ محمد بن راشد خلال ترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في أبوظبي " استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية .. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة"،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد "دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية".

وتابع " مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة ب121 مؤشراً قبل الجائحة .. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة ب314 قبل الجائحة . . نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".

وذكر " تجارتنا الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة .. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022" وأضاف سموه " قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نموا ب 42%.. وتوقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".

واستطرد " واعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات .. خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".

وفي الجانب الاقتصادي، حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة بـ 368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات قفزة تاريخية تجاوزت نسبة 50% بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.