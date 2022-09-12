استقبل حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، السفير نجوين هوي دونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى مصر.



وكان في استقباله، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية البرلمانية ، والنائب كريم درويش الأمين العام المساعد ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.



ورحب قيادات الحزب بالسفير الفيتنامي ضيفًا عزيزًا على حزب مستقبل وطن، وتأكيدهم على عمق العلاقة التي تجمع الشعبين المصري والفيتنامي.



وأبدى السفير تطلعه للتعاون المشترك مع الحزب على المستويين السياسي والبرلماني، وذلك استمرارًا لدفع وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين.



وفي نهاية اللقاء أعرب السفير مجددًا عن عميق شكره وتقديره لحزب مستقبل وطن على قبول الزيارة، وسعادته بتطلعات وأفكار الحزب التي تستهدف الصالح العام لمصر.