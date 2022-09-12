تراجع توقعات التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت نتائج مسح اقتصادي لبنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك تراجعا حادا في توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل نبأ سار لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يكافحون لكبح جماح التضخم.

وبحسب مسح المستهلكين خلال الشهر الماضي، من المتوقع تراجع معدل التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 8ر2% سنويا، مقابل 2ر3% في مسح يوليو الماضي و6ر3% في يونيو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المستهلكين الذين شملهم مسح بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك خلال الشهر الماضي يتوقعون وصول معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 7ر5% في حين كانوا يتوقعون في الشهر السابق تضخم بمعدل 2ر6% للعام المقبل. وبالنسبة للسنوات الخمس المقبلة توقع المستهلكون خلال الشهر الماضي تضخما سنويا بمعدل 2%، مقابل 3ر2% في الشهر السابق.

يشمل المسح الذي أجري عبر الإنترنت حوالي 1300 مستهلك.