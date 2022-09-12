«بيبو» مديرًا فنيا للجونة خلفًا لطلعت يوسف

قرر مجلس إدارة نادى الجونة، إسناد مهمة تدريب الفريق الكروى الأول بالنادى إلى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى السابق لأسوان، وذلك عقب رحيل طلعت يوسف عقب هبوط الفريق لدورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن يتولى بيبو مهمة تدريبة مع الفريق الساحلى مطلع الاسبوع المقبل، بعد تشكيل الجهاز الفنى بالكامل وبحث دعم الفريق بعدة صفقات مميزة خصوصا بعد رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق عقب هبوطه لدورى القسم الثانى .

وأعرب بيبو عن سعادته بتولى فريق الجونة، وقال: الجونة صاحب تاريخ كبير ولا يقل عن فريق أسوان، ولك يتردد للحظة في قبول العرض خصوصا وأن النمادى يبحث عن العودة سريعا للدورى الممتاز .