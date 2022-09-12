 «بيبو» مديرًا فنيا للجونة خلفًا لطلعت يوسف - بوابة الشروق
الإثنين 12 سبتمبر 2022 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

«بيبو» مديرًا فنيا للجونة خلفًا لطلعت يوسف

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:35 ص

قرر مجلس إدارة نادى الجونة، إسناد مهمة تدريب الفريق الكروى الأول بالنادى إلى أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى السابق لأسوان، وذلك عقب رحيل طلعت يوسف عقب هبوط الفريق لدورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن يتولى بيبو مهمة تدريبة مع الفريق الساحلى مطلع الاسبوع المقبل، بعد تشكيل الجهاز الفنى بالكامل وبحث دعم الفريق بعدة صفقات مميزة خصوصا بعد رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق عقب هبوطه لدورى القسم الثانى .

وأعرب بيبو عن سعادته بتولى فريق الجونة، وقال: الجونة صاحب تاريخ كبير ولا يقل عن فريق أسوان، ولك يتردد للحظة في قبول العرض خصوصا وأن النمادى يبحث عن العودة سريعا للدورى الممتاز .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك