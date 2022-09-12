 رومانيا تسجل 906 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 906 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:53 ص
سجلت رومانيا 906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و240 ألفا و298، وترتفع الوفيات إلى 66 ألفا و853 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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