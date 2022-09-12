أزمة جديدة تهدد الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

مازال مصير مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مجهول حتى الأن، في ظل استمرار حالة الحداد الوطني التي تشهدها جميع أنحاء بريطانيا، بعد وفاة الملكة إليزابيث، وبعد أن تأجلت الجولة السابعة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك أزمة جديدة يشهدها الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن العودة مهددة بسبب نقص عربات البث التلفزيوني.

أضافت الصحيفة إلى نقص عربات التلفزيون ظهر كعامل إضافي مُعقد خلال الاجتماع الذي تم عقده من قبل الأندية حول استئناف الدوري، بعد أزمة تأمين مباريات الدوري الإنجليزي بسبب وجود 10 ألاف شرطي لتأمين جنازة الملكة إليزابيث.

وتستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية، لدور المجموعات من البطولة القارية، بمشاركة الأندية الإنجليزية.

وأعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية بعد اجتماعها اليوم عودة المنافسات اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، في دوري الدرجة الأولى.