آداب القاهرة تحصل على شهادة الأيزو للعام الثاني على التوالي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب بالجامعة على تجديد شهادة الأيزو ISO 9001: 2015 للعام الثاني علي التوالي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع كلياتها واداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة.

يأتي ذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن حصول كلية الآداب على شهادات الأيزو يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، والذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبها، قالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام القائم بأعمال عميد كلية الآداب، إن شهادة المواصفة الدولية ISO 9001: 2015 من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، وتتضمن عدة بنود رئيسة تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر، وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الانتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.