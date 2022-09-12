تنظم دار الشروق للنشر، حفل إطلاق وتوقيع كتاب "طريق متسع لشخص وحيد" للكاتب أسامة علام، في مبنى قنصلية بوسط البلد، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن يدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.

يقول الأديب محمد المنسي قنديل عن هذا الكتاب: «تتجلى موهبة أسامة علام في استنطاق كل من يقابلهم فيحولهم جميعًا إلى حكايات صغيرة، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنية فائقة الجودة، ترتقي لجودة الشعر، يحوِّل البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رءوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصدّق كل ما يطرحه من رموز، علينا أن نصدق أن هناك مخلوقات ضئيلة لا تكاد ترى تعيش معنا في المنزل نفسه، وأن الأفيال تستجيب للغناء وتمارس الاحتضان، وأن كاتبًا عجوزًا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يغنين بأصوات ملائكية، ونعقد مثله صداقة مع فأر المكتبة، نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وآسرة ومعبرة عن بؤس الوحدة.

ويضيف: "نحن أمام كاتب يمتلك رهافة الشعراء، وتمعن الفلاسفة، يأخذنا في رحلته الغرائبية عبر المدن، ويجعلنا نتمنى ألا يوقف ترحاله، وأن يواصل غناءە العذب».

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة علام روائى مصرى يعيش فى الخارج، وصدر له من قبل عدة أعمال أدبية من بينها: "واحة الزهور السوداء" عن دار مدبولى، و"قهوة صباحية على مقهى باريسى" وهى مجموعة قصصية فائزة بجائزة فلسطين للإبداع دورة غسان كنفانى، و"الوشم الأبيض".