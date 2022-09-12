خبراء يحذرون من بدء جائحة مزدوجة في كوريا الجنوبية خلال فصل الخريف

حذر خبراء في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، من وقوع ما يطلق عليه "الجائحة المزدوجة" وهى تفشي متزامن لفيروس كورونا والانفلونزا الموسمية، خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث دعوا لوضع نظام استجابة طبي لمواجهة مثل هذا التفشي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن أحدث بيانات لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أظهرت أن عدد المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا بلغ 7ر4 لكل ألف مريض في الفترة من 28 أغسطس الماضي والثالث من سبتمبر الجاري، ليرتفع بذلك من 3ر3 منذ أربعة أسابيع.

قد تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، عقب أن وصلت ذروتها وبلغت نحو 180 ألف حالة إصابة يومية في منتصف أغسطس الماضي، وذلك في ظل تباطؤ تفشي متحور أوميكرون. وقد سجلت كوريا الجنوبية 36 ألفا و938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مع ذلك، دعت السلطات الصحية المواطنين إلى الالتزام باليقظة، حيث إن البلاد على وشك دخول أول موسم شتاء بدون قواعد التباعد الاجتماعي منذ اندلاع جائحة كورونا.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالتزامن من تفشي الإنفلونزا يمكن أن يسبب ارتباكا بين المواطنين، وينتج عنه ارتفاع سريع في حالات الإصابة الحرجة، مما قد يؤثر على النظام الطبي في أنحاء البلاد.