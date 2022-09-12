مصطفى وزيري: أتوبيسات كل 5 دقائق مزودة بالواي فاي للتجول بالأهرامات مجانا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الآثار، إن منطقة أهرامات الجيزة كانت خالية من الخدمات على مدار سنوات طويلة، متابعًا: «الأتوبيسات السياحية كانت تركن على بعد أمتار من هرم خوفو»؛ ما ينعكس بالسلب على الأثر بسبب الاهتزاز والعوادم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الأحد، أن التطوير الحالي، شهد تخصيص مجموعة من الأتوبيسات صديقة البيئة، المزودة بخدمات الـwi fi، فضلا عن افتتاح مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي؛ بأبنية متخصصة لا تضغط على البنية التحتية؛ تلائم أثرية المنطقة.

وأوضح أن التجول في منطقة الأهرامات سيكون عن طريق الأتوبيسات المخصصة فقط مجانًا؛ لافتًا إلى تخصيص 6 محطات تغطي المنطقة؛ وتكون المدة بين كل أتوبيس وما يليه 5 دقائق فقط لا غير، وتابع، أن منطقة أهرامات الجيزة بتاريخها العريق؛ تستحق خدمات واهتمام أفضل مما سبق.

وذكر أن محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة السياحة؛ منوط بهم السيطرة على تحركات الباعة الجائلين وإصدار التراخيص لهم، نفس الأمر فيما يتعلق بأصحاب الجمال والخيول، لافتًا إلى تخصيص منطقة لأعمال التريض والتجول؛ مع تخصيص تعريفة محددة ملزمة للجميع.

واستكمل: «من سينضم للمنظومة ويلتزم بها، سنعتبره فردًا من أفراد فريقنا، ومن يشذ عن القاعدة لن يكون له مكان في المنطقة الأثرية».

وأكد أن المنظومة الجديدة، ستطبق خلال أشهر؛ بعد عمل مستمر امتد منذ 2017، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوات المسلحة، ومن غير المقرر النظر في الأسعار حتى مايو 2023.