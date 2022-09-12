محافظ المنيا: إنشاء 78 عمارة ضمن المشروع القومي للتطوير العمراني

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعي، ويتضمن إنشاء 78 عمارة، بإجمالي 1872 وحدة سكنية.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال المحافظ، إن المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستفادة من الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتًا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المشروع ومراحل تنفيذه، كما تفقد المحافظ نموذج لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع.

وأشاد بالمستوى المتميز والنموذج الفريد من نوعه للعمارات السكنية، لافتًا إلى أن المشروع سيعد نقلة حضارية للمنطقة بأكملها، ومثمنًا جهود القائمين على العمل للانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة 40 فدانًا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، حيث تبلغ مساحة الوحدة 136 مترًا، وتتواجد بكل عمارة 24 شقة بواقع 4 شقق في كل دور، ويوجد بالمشروع مسجد وحضانات ومحلات تجارية ومخبز.