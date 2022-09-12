سيناتور أمريكي: الاستخبارات الأمريكية كانت لها دور رائع في تراجع خطر الإرهاب الخارجي

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، اليوم الأحد، إن التهديدات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا أكبر من التهديدات الإرهابية الخارجية.

وفي الذكرى السنوية الـ21 لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، قال وارنر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الشيء المذهل بالنسبة لي هو أننا بعد 20 عامًا، لم يكن الهجوم على رمز ديمقراطيتنا من الإرهابيين، لكنه جاء من المتمردين الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير (2021)".

وأشاد بوحدة الشعب الأمريكي والحكومة ووقوفهم في مواجهة التهديدات الإرهابية الدولية، مشيرا إلى أمله في أن تتمكن البلاد من تطبيق تلك الوحدة بالمثل في مواجهة التحديات الداخلية.

وذكر أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي كان أداؤه رائعًا، حيث تراجع خطر الإرهاب الخارجي، معربا عن قلقه في الوقت نفسه من بعض الأنشطة الداخلية.