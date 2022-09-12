غلق وتشميع 77 محلا تجاريا بمدينة السادات في المنوفية

شدد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على غلق وتشميع كل المحلات والوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة.

ونفذت حملة مكبرة مشكلة من إدارة التنمية وإدارة الأمن، وإدارة العلاقات العامة وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 77 محلًا تجاريًا بمول السلام لممارستهم أنشطة "سوبر ماركت، خدمات محمول، ملابس، حلويات، عطور، خردوات، ألعاب، مكتبات، سجاد ومفروشات، ملابس وأدوات رياضية، طرح، ألعاب أطفال"، بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

ووجه جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.