رئيس مجلس النواب الليبي يشكر أمير قطر على دعم الدوحة لبلاده

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بمكتبه في الديوان الأميري اليوم الأحد، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بدولة ليبيا والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد.

وفي بداية المقابلة أطلع رئيس مجلس النواب الليبي أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

من جانبه جدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي الشقيق ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

كما جرى خلال المقابلة، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كان عقيلة صالح قد وصل أمس السبت ، إلى الدوحة في زيارة إلى قطر.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع الصراع على السلطة التنفيذية في ليبيا الذي بدأ مطلع مارس الماضي بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.