الإطار التنسيقي يجدد الدعوة لتشكيل حكومة عراقية جديدة

أعلن الإطار التنسيقي الشيعي العراقي اليوم الاثنين، أنه سيبذل كل ما يستطيع لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضمن مشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد.

وأكد بيان لقوى الإطار التنسيقي على الاستمرار" في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات ،وسيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع".

ورحب البيان بنتائج الاجتماع الذي ضم تحالف السيادة" سنة" والحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل حيث أعلن الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة، بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

ومن المنتظر أن تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة الحسم بعد انتهاء مراسم إحياء أربعينية الأمام الحسين مطلع الأسبوع المقبل وإمكانية تحديد موعد لاستئناف عقد جلسات البرلمان العراقي لاستكمال تشكيل أركان العملية السياسية بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس جديد للبلاد.