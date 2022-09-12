علق الفنان أحمد صلاح حسني، على تصريحات الفنان محمد عطية بشأن المساكنة، قائلًا إنه لو استضاف «عطية» في البرنامج الذي يقدمه، فلن يسأله هذا السؤال من الأساس.

وقال خلال لقاء ببرنامج «البخت»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، إنه لا يسأل ضيوفه أسئلة تتسم إجاباتها بأنها «قاطعة»، معقبًا: «في حاجات مفهاش نقاش، هتكلم في نقطة مؤذية لودن وثقافة ومبدأ ودين الناس؟ المساكنة في أي دين غير مباحة».

وأشار إلى أن السؤال الذي يطرحه يجب أن يكون فيه حيزًا من النقاش، متابعًا: «موضوع المساكنة فيه مبدأ وله علاقة بالدين والتربية، لن أتناقش مع شخص يقول إن رجل وست يعيشوا بمفردهم في منزل واحد دون زواج، هتناقش في إيه؟».

وأكد أنه ضد فكرة المساكنة، رغم أنه قضى فترة من شبابه في أوروبا، مضيفًا: «الشقاوة دي بتبقى مرحلة في حياة البني آدم لكن المبدأ مبيتجزأش، لو بني آدم معنديش مبدأ كنت عشت في أوروبا وبرا بيعيشوا مع بعض ويخلفوا من غير حاجة، وممكن يتزوجوا بعد ما يخلفوا، لو شايف إن الأمر صح كنت عملته».