الاتحاد العربي للرياضة المدرسية يجتمع في القاهرة لمناقشة أنشطته المستقبلية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية اجتماه بالقاهرة، برئاسة الدكتور مازن أحمد قبيسي (لبنان) الرئيس التنفيذي، وحضور كل من: الدكتورة إيمان محمد حسن (مصر) نائبة الرئيس التتنفيذي؛ ووليد عايش السلامين (الكويت) عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الفنية العليا؛ وعبدالحفيظ إيزم (الجزائر) عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الأهلية؛ وإدريس فتحي (المغرب) الأمين العام للاتحاد العربي، وجتات اليازيدي وعبد الحق همالي من الأمانة العامة للاتحاد العربي.

في بداية الاجتماع وجه الرئيس التنفيذي والأعضاء الحاضرون الشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وخلال الاجتماع ناقش المكتب التتفيذي المواضيع التالية و أخاذ بشأنها القرارات الملائمة: التصديق على تقرير أنشطة الأمانة العامة عن الفترة 2019 / 2022. التصديق على التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات عن الفترتين 2018/ 2019 و2021/2020.

الموافقة على تشكيل لجنة تهتم بتطوير الجوانب المالية للاتحاد العربي. تظيم بطولة رياضية مدرسية عربية خلال سنة 2023 في إحدى الدول العربية.

تشكيل الوفد المكلف بالاجتماع مع ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو ALECSO ) خلال الأسابيع المقبلة بتونس، لوضع تصور وإجراءات تنظيم المؤتمر الثالث للمسئولين الحكوميين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي.

الموافقة على استكمال تشكيل المكتب التنفيذي بتعيين عضوين اثنين لملء المنصبين الشاغرين عن الفترة الجارية حتى نهاية سنة 2023، وذلك عملاً بالتفويض الصادر عن المجلس الإداري في آخر اجتماع. و تجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي عقد كذلك جلسة عمل مخصصة لضيوف الشرف، علي أحمد الشعيلان من المملكةٌ العربية السعودية؛ وعبد السلام الشناق من المملكة الأردنية الهاشمية، وعلي أحمد الهتمي من دولة قطر، وأبدى الحاضرون عن آرائهم و اقتراحاتهم بشأن ما يخطط له المكتب التتفيذي بالنسبة للمستقبل، مثمنين المجهودات التي يقوم بها الاتحاد العربي، كما أشادوا بما قامت به الأمانة العام خلال فترة جائحة كورونا من أعمال تواصلية عبر نشرتها الإخبارية الإلكترونية.