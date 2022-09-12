السودان: الخارجية والأمم المتحدة يتفقان على مواصلة التعاون في ملف أبيي

أكد وكيل وزارة الخارجية بالسودان السفير دفع الله الحاج علي، ورئيسة فريق عمل أبيي بإدارة السلام والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري دوكامبوس، على مواصلة التعاون والتنسيق في ملف أبيي وصولا للحل النهائي في المنطقة.

وشدد وكيل وزارة الخارجية بالسودان خلال استقباله اليوم رئيسة فريق عمل أبيي بإدارة السلام والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ، على أن الوثيقة الاساسية التي توجّه العلاقة بين السودان وجنوب السودان في موضوع أبيي هي قرار مجلس الأمن ٢٠٤٦ ، والذي يمثل خارطة الطريق نحو الحل في أبيي .

كما أكد وكيل وزارة الخارجية بالسودان ، أن الوصول للحل في منطقة أبيي يأتي بتطبيق نصوص قرارات مجلس الأمن واتفاق يونيو ٢٠١١ ، وتفعيل التعاون بين البلدين ، والنأي عن أي إجراءات أحادية تؤثر على الوضع في المنطقة ، مشيرا إلى ضرورة دعم العلاقات التاريخية بين الإدارات الأهلية وقادة المجتمع في المنطقة .

من جانبها أشارت فاليري إلى أن فريق عمل أبيي بإدارة السلام والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ، يعملون في الوقت الراهن على بلورة خطة لتنفيذ مشروعات بناء السلام التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية ، بالشراكة مع فريق الأمم المتحدة في البلدين .