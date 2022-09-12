متحف الحضارة يحتفل بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددا من الفعاليات احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وقال الدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية ،في بيان اليوم، إن المتحف سيقيم مجموعة من الفعاليات ما بين تراثية وثقافية وتعليمية لزائري المتحف من مختلف الفئات العمرية تحت عنوان "حكايات وأسرار" والتي تبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة وما تتمتع به من مميزات وسمات جعلتها من أهم وأعظم حضارات العالم، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق يوم 27 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن المتحف يعرض حالياً ولأول المرة نسخة طبق الأصل من حجر رشيد لإتاحة الفرصة لزائري المتحف التعرف على قصة اكتشافه، و القيمة الأثرية والتاريخية لحجر رشيد كأحد المفاتيح الرئيسية التي ساعدت على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم الآثار المصرية.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف حجر رشيد في يوليو عام 1799، حين عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسية بقلعة قايتباي بمدينة رشيد، وفى يوم 27 سبتمبر 1822 استطاع عالم الآثار الفرنسي جان فرانسوا شامبليون التوصل إلى فك لغز الحجر وقراءة العلامات المصرية القديمة قراءة صحيحة والتي نشأ على إثرها واحد من أهم العلوم الإنسانية وهو علم المصريات.