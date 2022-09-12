محافظ أسوان يتفقد لجان اختبارات القبول بمدارس التمريض

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجان اختبارات القبول بمدارس التمريض، مشيرا إلى تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية.

وأكد عطية إحداث تغيير شامل في منظومة القبول بمدارس التمريض، من خلال تغيير مديري المدارس والإدارات المسئولة عن لجان القبول، حيث لن يسمح بأي تجاوزات أو مخالفات وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وناشد أولياء الأمور والأسر بعدم الانجراف وراء مروجي الإشاعات والتقارير المفبركة والمحرضة؛ لأنه تم اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان حيادية إختبارات القبول للتأكد من توافر السمات المطلوبة في الطلاب والطالبات المقدمين بشرط حصولهم على 271 درجة في امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المنقضي كحد أدنى.

واطمأن على إنتظام سير عمل 6 لجان تضم 217 طالبا وطالبة في اليوم الثاني من إجمالي 416 طالبا وطالبة تقدموا لآلية القبول بمدارس التمريض، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بمختلف مجالاتها، ولا سيما فى الجانب الإداري من خلال توفير الكوادر المتميزة والمؤهلة؛ لرفع مستويات الأداء والعمل داخل الهيكل الإداري وضمان تحقيق التطوير والجودة المطلوبة في الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.