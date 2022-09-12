علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ما يتردد بشأن تقديم ناد فاركو شكوى لـ فيفا بعد تعاقد الأبيض مع محمد صبحي حارس المرمى، وعدم تفعيل بند الشراء الذي سبق وطلب النادي تفعليه.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": «تعاقد محمد صبحي سليم، الموسم انتهى 31 أغسطس وقبل نهاية الموسم بساعة كان يجب على فاركو أن يفعل العقد مع صبحي ولم يفعلوا ذلك ولم يرسلوا قيمة تفعيل بند الشراء للزمالك».

وأوضح: «تعاقدنا سليم 100% كنا نتمني أن يكون القيد مفتوح لنادي فاركو لكي نعطي لهم ناشئين».

وأتم تصريحاته موجها رسالة لـ جماهير الزمالك، قائلا: «لا يوجد أزمة مع أي نادي سواء إنبي أو بيراميدز أو طلائع الجيش، تعاقدنا مع أفضل صفقات، ويا جمهور الزمالك لا تضغطوا أكثر من ذلك، أنا على الأخر».