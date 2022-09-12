قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة هدفها المواطن، ولا تسعى إلا لتلبية طلباته ورفع الأعباء عنه، مستشهدًا باستمرار معارض «أهلا مدارس» بعدد 119 معرضًا على مستوى الجمهورية، و23 معرضًا رئيسيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الوزارة أصدرت قرارًا بمد فترة الأوكازيون الصيفي لشهر إضافي، مؤكدًا أن المواطن مستفيد بتخفيضات تزيد عن 50%.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه باستمرار المحلات والمعارض والشوادر والأسواق المتنقلة ومبادرة «كلنا واحد» و«أمان» ومنافذ وزارة الزراعة، من أجل توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطن.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الرقابة مستمرة من وزارة التموين؛ لمراقبة الجودة والالتزام بالتخفيضات الحقيقية، مضيفًا: «نتأكد من وجود تخفيضات حقيقية، ونفس الجودة قبل الأوكازيون، ونناشد المواطنين التواصل مع صفحة الوزارة ورقم 16528 عند رصد أي مخالفات».

ولفت إلى أن الوزارة تتحرك بشكل فوري عند تلقيها شكاوى المواطنين، مختتمًا: «هدفنا خدمة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخزون استراتيجي من السلع التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي».