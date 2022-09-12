مستثمرو عقود مبادلة الديون الروسية يحصلون على 658 مليون دولار

أسفرت مزايدة نظمت اليوم الاثنين لبيع عقود مبادلة ديون سيادية روسية عن حصول المستثمرين على 658 مليون دولار.

وبحسب المزايدة التي نظمتها شركة "كريديتكس" للوساطة في تجارة المشتقات المالية، فإن المزايدة حددت السعر النهائي للديون المطروحة بنسبة 1ر56% من قيمتها الأسمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مزايدة اليوم تنهي ثلاثة أشهر من التوقف منذ تخلفت روسيا عن سداد فوائد بقيمة 9ر1 مليون دولار على سندات سيادية. واعتبرت أسواق المال هذا التخلف "فشل في السداد" وهو ما أدى إلى التوقف عن سداد قيمة عقود مبادلة ديون روسية بقيمة 5ر1 مليار دولار.

يذكر أن باعة مثل هذه الأدوات المالية يدفعون للمشترين الفارق في القيمة بين السعر الاسمي للسندات والسعر المحدد في المزايدة. ومع وصول السعر النهائي للسندات في المزايدة إلى حوالي 65% من القيمة الاسمية للسندات، فإن المستثمرين في السندات سيحصلون على حوالي 44% من إجمالي قيمة السندات المطروحة في المزايدة وهي 5ر1 مليار دولار، أي ما يعادل 658 مليون دولار.