ألمانيا: تمسك بالارتداء الإجباري للكمامة في وسائل النقل العام

يعتزم وزراء صحة الولايات الألمانية التمسك بالارتداء الإجباري للكمامة المطبق في وسائل النقل العام خلال الخريف المقبل.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به متحدثة باسم وزارة الصحة في ولاية سكسونيا-آنهالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين بعد اجتماع افتراضي للوزراء.

يذكر أن ولاية سكسونيا-آنهالت تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء الصحة.

وقالت المتحدثة إن كل الولايات ستبقي على الارتداء الإجباري للكمامة في وسائل النقل العام ،لافتة إلى أن هذه هي نتيجة المشاورات التي جرت حول قانون الحماية من العدوى، وأضافت أن الولايات مهتمة بتطبيق موحد للقواعد.

كان البرلمان الألماني أقر لوائح جديدة في قانون حماية العدوى في الأسبوع الماضي، وبدون ذلك كانت ستنتهي الأسس القانونية لما تبقى من تدابير مكافحة كورونا. وتنص اللوائح الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر على استمرار الارتداء الإجباري لكمامات (إف إف بي2) في قطارات المسافات البعيدة وفي المستشفيات ودور الرعاية والعيادات وإلغائه داخل الطائرات.

وتتيح هذه القواعد للولايات العودة لتطبيق تعليمات تتعلق بارتداء الكمامة في القاعات المغلقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أجرى الوزراء مشاورات حول فواتير اختبارات كورونا، وقالت المتحدثة إن الوزراء طالبوا الحكومة الاتحادية لإعداد مرسوم الاختبارات وتوضيح الجهة المختصة بمراجعة الفواتير.